Alessandro Matri su DAZN: presente nel pre-partita di Milan-Bologna con Diletta Leotta (Di sabato 18 luglio 2020) Alessandro Matri, nuovo ruolo in veste di opinionista? L’ormai ex calciatore è presente a bordocampo con Diletta Leotta e Massimo Gobbi per commentare il pre-partita di Milan-Bologna, trentaquattresima giornata di Serie A. Matri ha dato l’annuncio definitivo del ritiro qualche settimana fa e ora sembra pronto ad una seconda vita. Per adesso lo vediamo su DAZN al ritorno a San Siro dove ha giocato con la maglia del Milan. Leggi su sportface

sportface2016 : Alessandro #Matri su #DAZN con Diletta #Leotta - #MilanBologna - sportli26181512 : Matri, abbraccio con Maldini nel prepartita: Alessandro Matri, ex attaccante rossonero, è presente a San Siro per c… - sportface2016 : Le parole di Matri sul suo futuro - sportli26181512 : Juve, senti Matri: 'Parte sempre in pole position': Alessandro Matri, a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato la s… - sportli26181512 : Milan-Bologna, esordio da commentatore per Matri: 'Colpa mia...': Alessandro Matri commenterà Milan-Bologna per Daz… -