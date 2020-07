Un anno senza Andrea Camilleri, la programmazione Rai dedicata al papà di Montalbano (Di venerdì 17 luglio 2020) Il 17 luglio 2019 ci lasciava Andrea Camilleri, il grande scrittore siciliano noto per la serie di romanzi incentrati sulla figura del commissario Montalbano. Proprio ieri, l'uscita dell'ultimo libro dedicato al suo personaggio. Un'ultima indagine per chiudere in bellezza e salutare il genio di Empedocle.Scritto a 80 anni, Riccardino è stato accompagnato da diverse leggende urbane nel corso della sua stesura. Tra tutte, quella più nota secondo cui il manoscritto sarebbe stato custodito nella cassaforte della casa editrice da quando Camilleri lo consegnò nel 2005 a Elvira Sellerio, che avrebbe quindi dovuto pubblicarlo dopo la sua morte. Riccardino è stato realizzato nel 2004 e Andrea Camilleri sapeva che quella sarebbe stata l'ultima avventura del suo ... Leggi su optimagazine

