Temptation Island, Antonella Elia chiama Pietro Delle Piane con il nome del suo ex: lui reagisce così (Di venerdì 17 luglio 2020) "Mi sono pulita i denti cosa che Fabiano detesta…". Lapsus fatale per Antonella Elia nell'ultima puntata di Temptation Island. La showgirl stava parlando con uno dei tentatori del suo fidanzato Pietro Delle Piane solo che anziché chiamarlo con il suo nome, Pietro appunto, le è sfuggito Fabiano, nome del suo ex compagno. "Oddio ho detto Fabiano?", ha detto portandosi le mani alla bocca appena si è accorta dell'errore e poi ha fissato il tentatore con gli occhi sbarrati, consapevole che questo suo lapsus non sarebbe passato affatto inosservato. E infatti il filmato della gaffe è stato mostrato a Pietro Dalle

