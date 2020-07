Tacconi sgancia la bomba: “ecco quando Cristiano Ronaldo andrà via dalla Juventus” (Di venerdì 17 luglio 2020) Juventus altalenante nelle ultime tre giornate, il club bianconero ha conquistato due punti frutto della sconfitta contro il Milan ed i pareggi contro Atalanta e Sassuolo. Stefano Tacconi, intervistato da ‘Il Giornale’ ha affrontato temi interessanti, dall’allenatore Sarri fino al futuro di Cristiano Ronaldo. “Alla ripresa del campionato la Juventus aveva un solo punto sulla Lazio, ora ne ha 6 sull’Inter e 7 sulla Lazio, non è poi così male, no? Non sono perplesso e non penso proprio che la Juventus perderà questo campionato ma ho visto un po’svogliato Dybala… forse qualcosa non quadra in questo momento, c’è stanchezza per il caldo, non c’è il pubblico…Mancano cinque partite comunque e questo campionato prima finisce meglio ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Tacconi sgancia la bomba: 'ecco quando #CristianoRonaldo andrà via dalla #Juventus' - - junews24com : Tacconi sgancia la mina: «Ecco quando Ronaldo andrà via dalla Juve» - -

Ultime Notizie dalla rete : Tacconi sgancia Tacconi sgancia la mina: «Ecco quando Ronaldo andrà via dalla Juve» Juventus News 24 AVEZZANO: FI E LEGA SEMPRE PIU' DISTANTI

A seguito della conferenza stampa di Taccone, si registra anche uno strascico polemico ... Per la Lega il deputato D’Eramo in conferenza stampa ha sganciato la bomba, scagliandosi contro il “partito ...

A seguito della conferenza stampa di Taccone, si registra anche uno strascico polemico ... Per la Lega il deputato D’Eramo in conferenza stampa ha sganciato la bomba, scagliandosi contro il “partito ...