Rivaldo: “Con il Napoli per il Barcellona è un grosso pericolo” (Di venerdì 17 luglio 2020) Ai microfoni di Betfair ha parlato Rivaldo, calciatore simbolo del Barcellona, tornando sulla gara di Champions League tra i blaugrana e il Napoli. Queste le dichiarazioni raccolte da tmw: “C’è un pericolo reale, il Barcellona può essere eliminato dal Napoli. Come tifoso ed ex calciatore blaugrana, sono davvero preoccupato per questa sfida e credo che la maggior parte dei culés condivida con me questa brutta sensazione”. Foto: Mundo Deportivo L'articolo Rivaldo: “Con il Napoli per il Barcellona è un grosso pericolo” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

