Recovery fund | Conte | ‘La risposta sia adeguata’ Rutte | ‘Improbabile accordo entro domenica’

Recovery fund, le dichiarazioni di Giuseppe Conte e del premier olandese Rutte al momento dell'arrivo al Consiglio europeo. Il Consiglio europeo straordinario sul piano di rilancio, genericamente sul Recovery fund, grande nodo della questione, inizia ufficialmente alle 10.00. Già prima delle 10.30 era chiaro a tutti che quella tra l'Italia e l'Olanda sarebbe stata una dura lotta. Politicamente parlando, ovviamente.

Sono iniziati i lavori della due giorni del Consiglio europeo straordinario sul Recovery Fund per la ripresa economica e il bilancio pluriennale dell'Ue per il 2021-2027. La riunione prende il via con ...Continuano gli incontri del premier Giuseppe Conte con gli altri leader europei in vista del Consiglio Europeo straordinario del 17-18 luglio. Il presidente del Consiglio ha infatti sentito il primo m ...