Pensione e codice identificativo, di cosa si tratta e dove trovarlo (Di venerdì 17 luglio 2020) La Pensione ha un codice identificativo che permette di decodificare i trattamenti assistenziali e previdenziali erogati dall’Inps. L’Inps mette a disposizioni un date base aggiornato con i codici identificati delle vari prestazioni assistenziali, serve per classificare la propria Pensione e risalire al tipo di trattamento che viene erogato. Pensione e codice identificativo Una lettrice ci pone la seguente domanda: Gentili signore e signori, sono una ragazza nata a Genova che da un pò di anni vive in Germania. In questo periodo sono dietro a compilare i fogli per il congiungimento dei miei contributi italiani con quelli attuali. Mi viene richiesto un codice identificativo ... Leggi su notizieora

