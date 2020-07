Palinsesti 2020/2021: tutte le fiction Rai (Di venerdì 17 luglio 2020) Rai fiction Nuovi capitoli di titoli consolidati, volti noti in vesti inedite, lunga serialità ma anche film tv dedicati a volti importanti della storia italiana: la stagione 2020/2021 di Rai fiction si presenta molto ricca e variegata, perchè il genere è e resta il fiore all’occhiello dell’azienda pubblica. Ecco nel dettaglio tutti i titoli previsti per il prossimo autunno e quelli che andranno in onda in primavera. Palinsesti 2020/2021: le fiction Rai dell’autunno 2020 Il PARADISO DELLE SIGNORE – Rai 1 (daily) Una coproduzione Rai fiction-Rai Com-Aurora Tv, con Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina, Gloria Radulescu, Antonella Attili. Regia ... Leggi su davidemaggio

repubblica : RT @RepSpettacoli: Palinsesti Rai, Coletta conferma: 'Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello' [di SILVIA FUMAROLA] [aggiornamento delle 13:32]… - mgraziamas : Dai palinsesti Rai 2020-2021 #ilcommissarioricciardi serie in 6 puntate in onda su #Rai1 nel 2021 ????… - RepSpettacoli : Palinsesti Rai, Coletta conferma: 'Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello' [di SILVIA FUMAROLA] [aggiornamento delle 1… - News24Italy : #Dal Diaco 'sparito' alla promessa della Costamagna, le reazioni social ai palinsesti Rai - zazoomblog : Rai licenziate tre conduttrici famosissime: non ci sono nei palinsesti - #licenziate #conduttrici #famosissime: -