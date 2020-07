Omicidio Divino Amore, arrestato 23enne che si è costituito (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – E’ stato arrestato il sospettato dell’Omicidio del 48enne ucciso questa mattina in zona Divino Amore, a Roma. E’ un ragazzo di 23 anni, italiano, che si sarebbe presentato spontaneamente presso la caserma dei Carabinieri del Divino Amore. Leggi su romadailynews

Gli spari alle 10.30 in via Sparanise, in zona Divino Amore. L'assassino è il vicino di casa: "L'ho ucciso per motivi passionali". Omicidio alle 10.30 in via Sparanise, in zona Divino Amore, a Roma: u ...È stato arrestato il sospettato dell'omicidio del 48enne ucciso questa mattina in zona Divino Amore, a Roma. È un ragazzo di 23 anni, italiano, che si sarebbe presentato spontaneamente presso la caser ...