Napoletano morto in Colombia, la madre: «Aveva i biglietti per tornare; non si è suicidato, me lo hanno ucciso» (Di venerdì 17 luglio 2020) «È un'offesa per noi sentir dire che mio figlio si sia suicidato. Un'offesa oltre il dolore indicibile. Ce l'hanno ammazzato e noi non ci arrenderemo finché non avremo... Leggi su ilmattino

v_napoletano : AMERICA/ARGENTINA - Sacerdote trovato morto nella sua chiesa a Tucumán - Agenzia Fides - Notiziedi_it : “Io sto con Mario Paciolla”, la petizione per il napoletano morto in Colombia - NapoliToday : #Cronaca 'Io sto con Mario Paciolla', la petizione per il napoletano morto in Colombia - Notiziedi_it : Volontario Onu napoletano trovato morto in casa: l'ombra lunga dei narcos - zazoomblog : Coronavirus in Italia le ultime notizie. È morto il musicista napoletano Alberto Falco - #Coronavirus #Italia… -