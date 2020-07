Malore improvviso, Elisa muore un mese dopo il parto. Si era sposata un anno fa (Di venerdì 17 luglio 2020) Una brutta notizia giunge dal Veneto, dove una giovane mamma è morta un mese dopo il parto e appena un anno dopo il matrimonio. Elisa Docali, questo il suo nome, aveva appena 28 anni ed era molto felice di quanto la vita le avesse donato. Era completamente innamorata del suo adorato Stefano ed era letteralmente impazzita di gioia alla nascita del piccolo Federico. La donna viveva a Legnago, un comune in provincia di Verona, e ciò che è successo è stato difficile da accettare. Nello scorso mese di giugno è venuto alla luce il suo bambino, in anticipo a causa di un Malore improvviso che aveva colpito Elisa. Lei ha lottato con tutte le sue forze per vivere, ma il suo cuore ha smesso di ... Leggi su caffeinamagazine

