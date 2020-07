Leonardo Pieraccioni a Temptation Island? Pronto al “falò di confronto” (Di venerdì 17 luglio 2020) Leonardo Pieraccioni Pronto ad approdare a Temptation Island? Lo scatto sorprende i fan, ma lui è Pronto al “falò di confronto.” Foto: Instagram @Leonardo PieraccioniDopo la terza puntata di Temptation Island, ricca di emozioni e momenti di rabbia, al punto da richiedere l’intervento di Filippo Bisciglia, è quasi impossibile smettere di parlarne. Tuttavia, a surclassare quanto successo è arrivato Leonardo Pieraccioni che ha stupito tutti con la sua foto su Instagram: approderà anche lui nel noto reality? Leonardo Pieraccioni a Temptation ... Leggi su chenews

GiacomoGiusti : @FBiasin @EmmePan Parafrasando Leonardo Pieraccioni ne 'Il ciclone' questa bambina la prenderà per il c... anche il bidello - rossbova : È già qualche anno che Leonardo Pieraccioni non sforna un film in cui si mette con una donna bellissima grazie alla sua goffaggine. - zazoomblog : Leonardo Pieraccioni paparazzato al mare con la fidanzata Teresa Magni - IlTempoLibero1 : Ad #ottobre si terrà il Festival della musica italiana di New York. Il grande evento sarà presentato da Carlo Conti… - filippinipaolo1 : @VIOLA_MARTELLA Buongiorno una sega ......Cit. Leonardo Pieraccioni ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Pieraccioni Leonardo Pieraccioni la nuova compagna Teresa sembra essere la sosia di Laura Torrisi (FOTO) Kontrokultura Laura Torrisi, il décolleté è troppo stretto: le immagini fanno il giro del web

Laura Torrisi è sempre più protagonista sui social network. E le sue ultime foto hanno fatto a dir poco impazzire i suoi fan. Ne è passato di tempo dal suo ingresso nella casa del ‘Grande Fratello’, m ...

Leonardo Pieraccioni scherza su Temptation Island: i fan non gradiscono

‘Temptation Island’ è senza alcun dubbio una delle trasmissioni più chiacchierate del momento. A voler dire la sua è stato anche Leonardo Pieraccioni. ‘Temptation Island’ è senza alcun dubbio una dell ...

Laura Torrisi è sempre più protagonista sui social network. E le sue ultime foto hanno fatto a dir poco impazzire i suoi fan. Ne è passato di tempo dal suo ingresso nella casa del ‘Grande Fratello’, m ...‘Temptation Island’ è senza alcun dubbio una delle trasmissioni più chiacchierate del momento. A voler dire la sua è stato anche Leonardo Pieraccioni. ‘Temptation Island’ è senza alcun dubbio una dell ...