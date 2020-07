L’Antitrust ha autorizzato l’acquisizione di Ubi da parte di Intesa Sanpaolo (Di venerdì 17 luglio 2020) L’Antitrust ha autorizzato con condizioni l’acquisizione del controllo di Ubi da parte di Intesa Sanpaolo. Lo rende noto un comunicato in cui l’Autorità precisa che «l’operazione di concentrazione è idonea a produrre la costituzione e/o il rafforzamento della posizione dominante di Intesa Sanpaolo in alcuni mercati locali della raccolta bancaria, degli impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese». Intesa Sanpaolo comunica inoltre di fare proprio quanto disposto dall’AGCM, di ritenere comunque verificata la Condizione Antitrust indicata tra le Condizioni di Efficacia dell’Offerta e in ogni caso di rinunciare alla predetta Condizione ... Leggi su linkiesta

