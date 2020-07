La seconda ondata di Covid-19 colpirà i giovani? (Di venerdì 17 luglio 2020) Con la fine del lockdown, l'età media delle persone infettate si è abbassata: ora si teme che i tanti contagi tra gli under 40 possano aiutare il coronavirus a diffondersi di Giancarlo Sturloni Il profilo delle persone positive al SARS-CoV-2 è cambiato: sempre più spesso ad ammalarsi sono i giovani adulti. Il fenomeno appare ubiquitario ed è stato avvertito anche in Italia, ma allarma soprattutto quei Paesi alle prese con una risorgenza delle infezioni, dagli Stati Uniti, all'Iran, a (...) - Attualità / Salute, giovani, , Coronavirus Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : seconda ondata Arriverà una “seconda ondata”? Il Post Sondaggi politici, un quarto degli americani pensa che il coronavirus sia una cospirazione

Il sondaggio è di fine giugno, e nel frattempo la seconda ondata di contagi in USA si è aggravata, ma è indicativo del sentiment sull’epidemia di coronavirus negli Stati Uniti, dove forse più che nel ...

CORONAVIRUS, ecco le proposte dei medici bresciani per la fase 2

L’emergenza Covid-19 si è attenuata sul nostro territorio, ma rimangono domande in attesa di risposta e problemi aperti in vista di una possibile ondata di ritorno in autunno. Per dare un contributo a ...

