Juventus Lazio, Inzaghi perde un altro titolare (Di venerdì 17 luglio 2020) Juventus Lazio – La squadra di Simone Inzaghi perde anche Stefan Radu. Il difensore è uscito anzitempo dalla gara pareggiata contro l’Udinese per un problema al polpaccio. Il calciatore ha subito una lesione che potrebbe compromettergli la presenza nelle ultime cinque giornate di campionato. Difesa dunque ridotta ai minimi termini per la formazione laziale. Juventus Lazio, ospiti senza Radu Inzaghi avrà le scelte obbligate perché a disposizione, come difensori, restano soltanto Acerbi, Luiz Felipe e Bastos. In dubbio anche il giovane Vavro. Il ritorno in campo, dopo il lockdown, è stato un problema per le condizioni fisiche dei calciatori del club di Claudio Lotito. Anche in attacco ci saranno soltanto Immobile e ... Leggi su juvedipendenza

