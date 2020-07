Juve Lazio, out Radu: per il difensore stagione finita? (Di venerdì 17 luglio 2020) Juve-Lazio, piove sul bagnato per Inzaghi: un altro big salta la sfida Scudetto in programma lunedì all’Allianz Stadium Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, piove sul bagnato in casa Lazio in vista della partita contro la Juve. Simone Inzaghi, infatti, dovrà rinunciare a Stefan Radu, uscito anzitempo contro l’Udinese e colpito da un problema muscolare al polpaccio. Il difensore romeno aumenta l’emergenza in difesa per i biancocelesti, che potranno contare sui soli Acerbi e Luiz Felipe, con Bastos e Vavro ancora da valutare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : #Milan, partita molto complicata al San Paolo, pareggio che dà continuità alle vittorie con Lazio e Juve. Non una g… - infoitsport : Juve, il calendario scudetto: la corsa con Inter, Atalanta e Lazio - marco_rogerio_ : Classifica prime 5: In CASA: #Juve 44 (16) Lazio 39 (17) Atalanta-Inter 35 (17) Roma 30 (17). FUORI: Inter 36 (… - UomoRango : @pol2187 @CurvaStone21km ..me stavo a guardà i numeri pre covid e post covid: 2 campionati diversi..clamorosamente.… - infoitsport : Serie A: l'Inter travolge lo Spal (0-4) e va a -6 dalla Juve, la Lazio scivola al quarto posto -