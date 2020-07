Inter maglie 2020/2021: è polemica per la prima e per la seconda maglia (Di venerdì 17 luglio 2020) La squadra dell’Inter quando ha deciso di presentare le maglie ufficiali per prossima stagione 2020/2021 non si aspettava minimamente che si creasse tutto questo caos di polemiche. I tifosi non hanno digerito ne la prima e ne la seconda maglia dell’Inter, anzi hanno ironizzato sulle geometrie che sono state disegante sopra. Un vero putiferio di critiche e battute ironiche, su una cosa la squadra ha accontentato tutti: nessun tifoso vorrebbe mai indossare le nuove maglie. Leggi anche: Roma-Inter: probabili formazioni e dove vederla Inter: le nuove maglie non piacciono per niente ai tifosi Non è ancora arrivata. Ma il popolo nerazzurro è ... Leggi su sport.periodicodaily

FBiasin : La maglia da trasferta dell’#Inter per la prossima stagione. Inizio a temere che possa diventare anche un problema… - ilMusi : RT @FBiasin: La maglia da trasferta dell’#Inter per la prossima stagione. Inizio a temere che possa diventare anche un problema per il mer… - sowmyasofia : Inter maglie 2020/2021: è polemica per la prima e per la seconda maglia - paolabottelli : Non riesco a capire perché le nuove IPOTESI di maglie non vengano sottoposte a votazione, come la Hall of Fame, per… - celenostalgia : @CarloStagnaro @brusco_sandro @Stefanopulos Forza Carlo, dai, ti rifarai il prossimo anno. E noi, nonostante le ult… -