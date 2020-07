Incendi in Sardegna: fiamme tra Sassari e Nuoro, sul posto anche elicotteri e Canadair (Di venerdì 17 luglio 2020) Un Incendio sta divampando nelle campagne di Bono (Sassari), località Madonna del Rifugio: stanno intervenendo un Canadair, 4 elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Farcana, Anela, Ala’ dei Sardi e il Super Puma da Fenosu. Sul posto, oltre alla pattuglia del Corpo forestale, sono presenti le squadre dell’Agenzia Forestas e dei barracelli. Un grosso Incendio sta interessando oggi anche le campagne vicino Nuoro, in località Sa Mandra. Sul posto Corpo forestale, squadre dell’agenzia Forestas, volontari, un elicottero della flotta regionale proveniente dalla base di Farcana e il Canadair CAN18 di stanza a Olbia. Ieri la Protezione civile regionale aveva emesso un ... Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : DOS (Direttori delle Operazioni di Spegnimento) dei #vigilidelfuoco in addestramento al lago del Cuga a Uri (SS) pe… - paolocord : Non bastano disoccupazione e le paure legate al virus, ci volevano pure gli incendi. Ogni giorno. Questa è la… - AnsaSardegna : Incendi: fiamme vicino a Nuoro, interviene un Canadair. In volo anche un elicottero della flotta regionale #ANSA - UnioneSarda : #Sardegna - Quasi trenta #incendi in poche ore. Resta altissima l'allerta nell'Isola - cagliaripad : Ancora incendi in Sardegna: 27 roghi divampano nell’Isola -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Sardegna Quasi trenta incendi in poche ore. Resta altissima l'allerta in Sardegna L'Unione Sarda.it Sardegna. Mezza flotta aerea impegnata in un incedio nel comune di Bono

Quattro elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Farcana, Anela, Alà dei Sardi, il Super Puma da Fenosu e un Canadair CAN18 dalla base di Olbia stanno intervenendo su un incendio in ag ...

Vasto incendio in Sardegna, intervento immediato dei Canadair

Vasto incendio oggi in Sardegna. Torna a bruciare l’isola che come ogni estate deve affrontare questo grosso problema. Da stamane alle 7.00 le fiamme sta interessando le campagne vicino Nuovo, in ...

Quattro elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Farcana, Anela, Alà dei Sardi, il Super Puma da Fenosu e un Canadair CAN18 dalla base di Olbia stanno intervenendo su un incendio in ag ...Vasto incendio oggi in Sardegna. Torna a bruciare l’isola che come ogni estate deve affrontare questo grosso problema. Da stamane alle 7.00 le fiamme sta interessando le campagne vicino Nuovo, in ...