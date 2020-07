Il Napoli aveva allestito tutto per le visite mediche di Osimhen, che adesso sembrano meno imminenti (Di venerdì 17 luglio 2020) L’affare Osimhen al Napoli assume sempre più i contorni di un giallo. Il cambio di agente da parte dell’attaccante ha complicato la trattativa, con gioco al rialzo e annessi e connessi. E questo cozza con le dichiarazioni del direttore generale del Lille, ieri, che dava la cessione praticamente per conclusa. Un ottimismo che riguarda anche il Napoli, scrive la Gazzetta. Il club aveva addirittura preparato tutto per le visite mediche del nigeriano. Scrive la rosea. “Anche in casa azzurra prevaleva l’ottimismo. Tanto che da un paio di giorni è stato allestito tutto per le visite mediche, che sembravano imminenti e ora lo diventano un po’ ... Leggi su ilnapolista

