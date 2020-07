Gran finale Inter: goleada, è seconda a -6 (Di venerdì 17 luglio 2020) Candreva, Biraghi, Sanchez e Gagliardini piegano la Spal: ora è Conte il più vicino alla capolista e arriva il doppio scontro con le romane. Leggi su quotidiano

ClockEndItalia : LAST PLUG: The Arsenal Women Way | - Vincenz07255775 : RT @TRIUTA1: GRAN FINALE ......SE QUALCUNO VUOLE ESSERE OSPITATO........OVVIAMENTE NON È NATALE ...... - MarkMarco2014 : RT @italiadeidolori: @danieleg1976 Guarda la TIM, per esempio. Con gli operatori che rispondono dall'estero per un pugno di miseri spicciol… - alexandraava98 : RT @CheDioCiAiuti_5: Stasera ultimo appuntamento con le repliche della nostra serie preferita su @RaiUno. ?? Siete pronti a (ri)vedere il gr… - Frances82496736 : Ecco la Nona parte del mio manga ora manca il gran finale romantico ?w? -

Ultime Notizie dalla rete : Gran finale Gran finale Inter: goleada, è seconda a -6 Quotidiano.net LIVE Moto2, GP Spagna 2020 in DIRETTA: prove libere in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Spagna 2020 della Moto2. Sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera (dove si correrà anche nel corso del prossimo weekend, i ...

Finalmente una buona estate per il ghiacciaio della Marmolada

Una, due, tre, cinque telefonate a vuoto. Poi Mauro risponde: «Sono nel permafrost a quota 3000 metri, in mezzo alla nebbia». Lui è Mauro Valt, ricercatore in forze ad Arpa Veneto, uno dei massimi esp ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Spagna 2020 della Moto2. Sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera (dove si correrà anche nel corso del prossimo weekend, i ...Una, due, tre, cinque telefonate a vuoto. Poi Mauro risponde: «Sono nel permafrost a quota 3000 metri, in mezzo alla nebbia». Lui è Mauro Valt, ricercatore in forze ad Arpa Veneto, uno dei massimi esp ...