F1, GP Ungheria 2020: risultati e classifica tempi prove libere 1, Hamilton il più veloce (Di venerdì 17 luglio 2020) Lewis Hamilton registra il miglior tempo nelle prove libere 1 del Gran Premio d’Ungheria. Dominio Mercedes nella prima sessione di libere dell’Hungaroring con il pilota britannico che ferma il cronometro sull’1’16″003 con gomma dura. Sono appena 86 i millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas mentre dietro le due W11 nere si piazzano le due Racing Point con Sergio Perez terzo e Lance Stroll quarto. Quinto tempo per la Renault di Daniel Ricciardo mentre la Ferrari più veloce è quella di Sebastian Vettel in sesta posizione, con gomma media, a 1″235 dalla miglior prestazione di Hamilton. Settima, invece, l’altra Rossa di Charles Leclerc a 1″401 con soli 31 millesimi di vantaggio sulla Red ... Leggi su sportface

