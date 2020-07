Esploso garage a Castel Baronia, si tratterebbe di un deposito di fuochi pirotecnici (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Baronia (Av) – Esploso garage a Castel Baronia. Si tratta forse di un deposito per artifici pirotecnici. Sul posto i Carabinieri. Verifiche in corso. IN AGGIORNAMENTO. L'articolo Esploso garage a Castel Baronia, si tratterebbe di un deposito di fuochi pirotecnici proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Esploso garage Esploso garage a Castel Baronia, si tratterebbe di un deposito di fuochi pirotecnici anteprima24.it Caslano: disposta la perizia

Quella mattina cosparse di spirito da ardere le vetture posteggiate nel garage. Mise in pericolo gli altri inquilini, salvandosi lui stesso all’ultimo istante. Il tutto – ha dichiarato agli inquirenti ...

PASHA 125 DUE TEMPI APERTO DOMANI A GLEN HELEN

Se sei stato seduto sulla tua 125cc, 150cc o 250 a due tempi in garage e gemiti su come il conronavirus ha costretto il campionato del mondo a due tempi del 2020 a spostarsi al 3 ottobre, ora hai la p ...

Quella mattina cosparse di spirito da ardere le vetture posteggiate nel garage. Mise in pericolo gli altri inquilini, salvandosi lui stesso all’ultimo istante. Il tutto – ha dichiarato agli inquirenti ...Se sei stato seduto sulla tua 125cc, 150cc o 250 a due tempi in garage e gemiti su come il conronavirus ha costretto il campionato del mondo a due tempi del 2020 a spostarsi al 3 ottobre, ora hai la p ...