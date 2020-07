Corruzione: Favignana, arrestato sindaco (Di venerdì 17 luglio 2020) ANSA, - Favignana, 17 LUG - Il sindaco di Favignana, Giuseppe Pagotto, l'ex vice sindaco Vincenzo Bevilacqua e il comandante della polizia municipale, Filippo Oliveri, e una dipendente di una ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : Favignana, il sindaco dell’isola ai domiciliari per corruzione: “Frode su fornitura d’acqua e controlli della Munic… - petergomezblog : #Favignana, il sindaco dell’isola ai domiciliari per corruzione: “Frode su fornitura d’acqua e controlli della Muni… - Daviderel4 : RT @petergomezblog: #Favignana, il sindaco dell’isola ai domiciliari per corruzione: “Frode su fornitura d’acqua e controlli della Municipa… - luce_lucialenzi : RT @fattoquotidiano: Favignana, il sindaco dell’isola ai domiciliari per corruzione: “Frode su fornitura d’acqua e controlli della Municipa… - Alberto61153413 : RT @petergomezblog: #Favignana, il sindaco dell’isola ai domiciliari per corruzione: “Frode su fornitura d’acqua e controlli della Municipa… -