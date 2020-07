Coronavirus, in Lombardia calano i contagi (+55) e i decessi: oggi sono 3 (ieri 10) (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (17 luglio) Il bollettino del 17 luglio I dati di venerdì 17 luglio 2020 calano i casi di Coronavirus in Lombardia: oggi, infatti, sono +55 (di cui 22 debolmente positivi e 28 a seguito di test sierologici) i nuovi casi. ieri erano +80. Anche il numero delle vittime scende: ieri erano +10, oggi +3 per un totale di 16.778 decessi. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lombarde sono 159, ovvero -5 (ieri erano 164 con una diminuzione di 13 unità); in terapia intensiva ci sono ancora 22 persone (ieri erano 23). oggi 17 luglio i guariti sono 68.136 mentre i dimessi 2.036. ... Leggi su open.online

