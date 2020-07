Cassa integrazione COVID-19: ok alle 18 settimane consecutive fino al 31 agosto (Di venerdì 17 luglio 2020) Con la circolare numero 86 del 2020 pubblicata il 15 giugno, l’INPS fornisce importanti chiarimenti sulla Cassa integrazione COVID-19. Le 18 settimane di Cassa integrazione previste per i lavoratori dipendenti di imprese con attività sospesa o ridotta durante l’epidemia, potranno essere fruire anche ininterrottamente, a determinate condizioni. Cassa integrazione COVID-19, durata e fruizione I chiarimenti contenuti nella circolare riguardano la Cassa integrazione in deroga causa epidemia ed innalzano di 5 settimane la durata originaria dei periodi fruibili tra il 23 febbraio ed il 31 agosto portando di fatto il totale di Cassa ... Leggi su notizieora

