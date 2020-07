Azzolina sfida Salvini: “Voglio un confronto in tv”. E lui risponde: “Quando vuole” (Di venerdì 17 luglio 2020) Azzolina sfida Salvini: “Voglio un confronto in tv con lui” “Sono donna, sono un ministro Cinque stelle, sono giovane, c’è l’idea che noi M5s siamo incompetenti, anche se io ho due lauree, l’abilitazione all’insegnamento, specializzazioni. Adesso, anche basta”: la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è stanca delle polemiche e degli attacchi, così, in un’intervista all’Huffington Post annuncia: “La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre ed escludo nuovi lockdown. Ora sappiamo cosa fare, ma serve la responsabilità di tutti. Mi attaccano, vado in tv e spiego io, adesso basta”. E ai sindacati che dicono, “non ci sono le condizioni per riaprire a settembre”, ... Leggi su tpi

