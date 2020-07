Autostrade, i pedaggi più bassi? Aumenteranno anche con lo Stato (Di venerdì 17 luglio 2020) Ma quale pedaggio meno caro con l'addio dei Benetton ad Autostrade e la nazionalizzazione. Tutto parte dal piano economico finanziario (pef) di Autostrade per l’Italia. Senza quello, scrive oggi MF-Milano Finanza, fare calcoli sulla valutazione della società è come scrivere numeri nell’acqua. I tempi sono stretti, visto che Aspi dovrà presentare il pef al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro il 23 luglio. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Mov5Stelle : Lo Stato si riprende le nostre #autostrade. Non rimpiangiamo di certo quei prenditori che hanno lucrato sulla sicur… - Mov5Stelle : 'Con l'intervento pubblico dello Stato su Autostrade ci sarà più sicurezza, più manutenzione, pedaggi meno cari e q… - Mov5Stelle : Lo Stato si riprende le #autostrade, che significa più manutenzione, pedaggi più bassi, più sicurezza e vantaggi in… - BabbaiFabry : RT @Mov5Stelle: Lo Stato si riprende le nostre #autostrade. Non rimpiangiamo di certo quei prenditori che hanno lucrato sulla sicurezza dei… - roby73fox : RT @alanfriedmanit: Ma se #Autostrade viene nazionalizzata con i soldi dei cittadini vuol dire che i cittadini non dovranno più pagare i pe… -