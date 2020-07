Albano e Romina Power fuori di sè dopo un programma sulla figlia Ylenia, Romina Power dice “non sono ancora morta quindi … (Di venerdì 17 luglio 2020) La storia tristissima della famiglia Carrisi, nonostante siano passati tantissimi anni dal giorno in cui di Ylenia, la primogenita di Albano e Romina Power non si è saputo più nulla salvo poi sapere da qualcuno che si è autodefinito testimone oculare di quanto accaduto che la ragazza, sotto l’effetto di droghe si sarebbe buttata in acqua per non riemergere più, ancora oggi si continua a parlare e si fanno illazioni e congetture che, probabilmente, dalla realtà dei fatti sono distanti anni luce. Se papà Albano ha la convinzione che la figlia sia morta, forse perché questo pensiero gli dà più pace piuttosto a quello che non gli fa ... Leggi su baritalianews

