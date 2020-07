Acquachiara: Walter Fasano è il nuovo allenatore delle giovanili (Di venerdì 17 luglio 2020) Pallanuoto maschile: nella prossima stagione Walter Fasano sarà vice di Mauro Occhiello e tecnico delle squadre Under 18 e Under 20 dell’Acquachiara. Sarà Walter Fasano il nuovo tecnico del settore giovanile dell’Acquachiara per la prossima stagione agonistica. Al tecnico salernitano sarà affidata la gestione dei gruppi Under 18 ed Under 20 ma non solo; sarà … Leggi su 2anews

