Vivarelli: scherma convenzione sociale approvato in Giunta (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma – “Abbiamo appena approvato in Giunta lo schema di convenzione sociale. Uno strumento innovativo con cui, per la prima volta, regoliamo e definiamo la gestione e i controlli per gli alloggi in housing sociale, compresi i servizi connessi ai progetti e alla comunita’ legata a queste nuove abitazioni. Grazie a questo tanti cittadini e famiglie, che per reddito non riescono a sostenere i costi del libero mercato, potranno accedere alla locazione di abitazioni a canone calmierato per 15 anni.” “Altra importante misura che abbiamo previsto con la convenzione sociale e’ che una quota appositamente prefissata degli alloggi di housing sociale, realizzati sia su proprieta’ privata che su quella pubblica, sara’ ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Vivarelli scherma FABRIANO / Confindustria & Morea Vivarelli: formazione e orientamento al lavoro QDM Notizie “Hexagon Film Festival”: torna la rassegna di cortometraggi. Ecco come partecipare

“Hexagon Film Festival” si prepara ad invadere il centro storico per il secondo anno consecutivo con una rassegna di cortometraggi che porterà il meglio della produzione internazionale di cinema breve ...

Torna l’Hexagon film festival e il centro storico si trasforma in un cinema diffuso all’aperto

GROSSETO – “Hexagon Film Festival” si prepara ad invadere il centro storico per il secondo anno consecutivo con una rassegna di cortometraggi che porterà il meglio della produzione internazionale di c ...

“Hexagon Film Festival” si prepara ad invadere il centro storico per il secondo anno consecutivo con una rassegna di cortometraggi che porterà il meglio della produzione internazionale di cinema breve ...GROSSETO – “Hexagon Film Festival” si prepara ad invadere il centro storico per il secondo anno consecutivo con una rassegna di cortometraggi che porterà il meglio della produzione internazionale di c ...