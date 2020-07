UltraPop Festival, i doppiatori storici dei cartoni animati ospiti su Twitch (Di giovedì 16 luglio 2020) Alle 18:00 parliamo di doppiaggio e cartoni animati nel panel Voci della vostra infanzia con ospiti d'eccezione come Emanuela Pacotto, Ivo De Palma e Gianluca Iacono! Oggi all'UltraPop Festival si parla di cartoni animati. Senza grandi voci gli anime non avrebbero un'anima. Come si presta la voce a intere generazioni? Ne parliamo assieme ad alcuni storici doppiatori capaci di rendere cult tantissimi cartoni animati. Negli ultimi tempi i doppiatori sono finiti spesso al centro delle "polemiche", soprattutto dopo il movimento Black lives matter e la riconsiderazione dell'utilizzo delle giuste etnie quando si tratta di doppiaggio di personaggi. Ad esempio, la Fox ha dichiarato che ne I ... Leggi su movieplayer

clikservernet : UltraPop Festival, il cast di Skam Italia ospite in streaming oggi su Twitch - Noovyis : (UltraPop Festival, il cast di Skam Italia ospite in streaming oggi su Twitch) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? UltraPop Festival, il cast di Skam Italia ospite in streaming oggi su Twitch - leganerd : Gabriele Mainetti: il suo prossimo progetto sarà un film horror ? - cinemaniaco_fb : ?????????????? UltraPop Festival, Lost protagonista del primo incontro di oggi su Twitch -

Ultime Notizie dalla rete : UltraPop Festival UltraPop Festival, il cast di Skam Italia ospite in streaming oggi su Twitch Movieplayer.it UltraPop Festival, i doppiatori storici dei cartoni animati ospiti su Twitch

Alle 18:00 parliamo di doppiaggio e cartoni animati nel panel Voci della vostra infanzia con ospiti d'eccezione come Emanuela Pacotto, Ivo De Palma e Gianluca Iacono! Oggi all'UltraPop Festival si par ...

UltraPop Festival: stasera parleremo di The Old Guard, il film che unisce videogiochi, cinema e fumetti

L'appuntamento di stasera alle 21 dell'UltraPop Festival è dedicato a The Old Guard, il nuovo film di Netflix che unisce videogiochi, cinema e fumetti. NOTIZIA di Luca Forte — 16/07/2020 L'appuntament ...

Alle 18:00 parliamo di doppiaggio e cartoni animati nel panel Voci della vostra infanzia con ospiti d'eccezione come Emanuela Pacotto, Ivo De Palma e Gianluca Iacono! Oggi all'UltraPop Festival si par ...L'appuntamento di stasera alle 21 dell'UltraPop Festival è dedicato a The Old Guard, il nuovo film di Netflix che unisce videogiochi, cinema e fumetti. NOTIZIA di Luca Forte — 16/07/2020 L'appuntament ...