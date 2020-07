Torino-Genoa 3-0, Longo: “Lottiamo per assicurarci la salvezza” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Oggi si è visto uno spirito importante nella squadra. Ma la salvezza non è ancora una cosa fatta e finché la matematica non ci darà la tranquillità necessaria, dovremo continuare a lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi”. Così Moreno Longo ha commentato la vittoria per 3-0 del suo Torino sul Genoa all’Olimpico. La formazione granata si porta a 37 punti in classifica e avvicina la salvezza: “Sto vivendo questo momento con grande senso di appartenenza – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport – Sono stato prodotto del settore giovanile granata, ho giocato con questa maglia e ora è un onore essere anche l’allenatore della prima squadra. Ma ora non dobbiamo perdere la concentrazione”. Poi sulla coabitazione in attacco tra Belotti e Zaza: ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : #TorinoGenoa 3-0: Bremer, Lukic e Belotti a segno, Longo vede la salvezza - TorinoFC_1906 : ????MATCH DAY???? ??Serie A ??Genoa ??Stadio Olimpico 'Grande Torino' ??Torino ?Ore 19.30 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT - Gazzetta_it : Gol! Torino - Genoa 3-0, rete di Belotti A. (TOR) - genovatoday : Torino-Genoa 3-0, le pagelle: Biraschi e Goldaniga quanti errori, si salvano in pochi - genovatoday : VIDEO | Gol e sintesi partita Torino-Genoa 3-0, gol di Bremer, Lukic e Belotti -