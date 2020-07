The Last of Us Parte II è troppo lungo? Arriva la risposta di Neil Druckmann (Di giovedì 16 luglio 2020) Il director di The Last of Us Parte 2, Neil Druckmann, ha risposto a chi sostiene che il gioco sia troppo lungo in un podcast di Troy Baker, l'attore che interpreta Joel.Il gioco, come ormai saprete, ha riscosso un enorme successo presso il pubblico e la stampa specializzata, ma ci sono state alcune critiche per quanto riguarda l'eccessiva longevità. Ora, Arriva la risposta direttamente da Druckmann:"Qualcuno ha detto che il gioco è troppo lungo e molti pensano che sia colpa del marketing che ci vuole dire quanto debbano essere grandi i giochi per poterli vendere. In 16 anni in Naughty Dog, nessuno del reparto marketing ci ha mai dato una nota creativa dicendoci 'questo dovrebbe essere ... Leggi su eurogamer

