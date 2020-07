Temptation Island, violenta litigata tra Ciavy e Valeria: interviene Filippo (Di giovedì 16 luglio 2020) A Temptation Island Ciavy ha chiesto il falò di confronto con Valeria, dopo averla vista baciare Alessandro. La litigata è stata così violenta che è intervenuto Filippo. Dopo parecchi tentennamenti, Valeria ha finalmente deciso di raggiungere Ciavy al falò di confronto. Accanto al fuoco la coppia ha iniziato a litigare con tale violenza che Filippo … L'articolo Temptation Island, violenta litigata tra Ciavy e Valeria: interviene Filippo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

parresiaa : temptation island weekly reminder di quanto facciano schifo gli uomini ?? - Patrirossonera : Ma stasera tutti a guardare Temptation Island ? ?? - qeeris : Io solo ora arrivo a casa e guardo Temptation Island - XxviiEmma : ‘GIULLARE DI CORTE’ ANCHE TEMPTATION ISLAND SPIA IL CIRCO #circozzi - younivrsae : gente fate attenzione quando usate gli # per temptation island vedo un sacco di gente che usa #TempationIsland senz… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Temptation Island, il falò finale tra Valeria e Ciavy: arriva la decisione finale della coppia. Temptation Island, il falò finale tra Valeria e Ciavy: la decisione della coppia (Fonte Mediaset Play) ...Valeria Liberati non ha mai nascosto di provare una certa attrazione per Alessandro Basciano. Quest’ultimo, in più di un’occasione, ha provato ad avvicinarsi non solo dal punto di vista emotivo ma anc ...