Su Xbox Series X i giochi sono più belli e si giocano meglio, parola di Phil Spencer (Di giovedì 16 luglio 2020) In un post sul sito ufficiale di Xbox, Phil Spencer snocciola tutti i motivi secondo cui è meglio giocare su una console Xbox Series X. Oltre al fatto che Spencer ribadisce il concetto di "inclusività", sostenendo che la community di Xbox è un luogo accessibile e accogliente e che "non esiste casa su Xbox per l'odio e le molestie", il boss elenca altri punti.Uno di questi è che i giochi saranno più belli su Xbox Series X: "Xbox Series X è progettata per offrire un nuovo livello di fedeltà, sensibilità, prestazioni e precisione mai viste prima nei giochi per ... Leggi su eurogamer

