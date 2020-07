Smart Working | Grassi, pallidi e stressati: tra 25 anni saremo così (Di giovedì 16 luglio 2020) Lo Smart Working ha letteralmente salvato l’economia mondiale ma quali conseguenze avrà sulla nostra salute nel lungo periodo? Uno studio americano lancia l’allarme. La vita in Smart Working è davvero così diversa dalla vita d’ufficio? Evidentemente sì, almeno stando alle previsioni di DirectApply, una piattaforma americana di ricerca di lavoro che si è chiesta come diventeranno tra … L'articolo Smart Working Grassi, pallidi e stressati: tra 25 anni saremo così è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Corriere : Occhi secchi e obesità: ecco Susan, i peggiori effetti dello smart working in una grafica - sole24ore : Smart working: la reazione peggiore è tornare alle vecchie abitudini - SkyTG24 : 'Io capisco che c'è una necessità di #smartworking, però, non consideriamola normalità perché se dovessimo consider… - soteros1 : RT @PaolaSacchi3: Zona centrale di Roma, alle 14 un bar, come tanti altri, di solito pieno di gente, ora chiude. 'Lo smart working ci sta r… - Simo2982 : @valerialm26 Ma infatti, io ce l’avevo pure prima de comincià lo smart working... -