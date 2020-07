Rogo Thyssenkrupp, manager tedesco fa ricorso: pena sospesa (Di giovedì 16 luglio 2020) Caso Thyssenkrupp , dopo 13 anni ancora ritardi nell'esecuzione della pena. Uno dei due manager tedeschi condannati per il Rogo ha fatto ricorso alla Corte costituzionale federale tedesca e la sua ... Leggi su quotidiano

discoradioIT : ?? Ancora ritardi nell'esecuzione della pena nel caso #ThyssenKrupp: Harald Espenhahn, uno dei due manager condannat… - Dome689 : Rogo ThyssenKrupp, pena sospesa per un manager: ha fatto ricorso. Famigliari vittime: “Offesa all’Italia” - LucianaCiolfi : RT @SkyTG24: Rogo Thyssen, uno dei manager tedeschi fa ricorso: pena sospesa - clikservernet : Rogo ThyssenKrupp, pena sospesa per un manager: ha fatto ricorso. Famigliari vittime: “Offesa all’Italia” - Noovyis : (Rogo ThyssenKrupp, pena sospesa per un manager: ha fatto ricorso. Famigliari vittime: “Offesa all’Italia”) Playhi… -