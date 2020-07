Rogo Thyssen, ricorso manager tedesco: pena momentaneamente sospesa (Di giovedì 16 luglio 2020) Ancora ritardi nell'esecuzione della pena nel caso ThyssenKrupp . Uno dei due manager condannati per il Rogo ha fatto ricorso alla Corte costituzionale federale tedesca e la pena è stata ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ancora ritardi nell'esecuzione della pena nel caso ThyssenKrupp. Uno dei due manager tedeschi condannati per il rogo ha fatto ricorso alla Corte costituzionale federale tedesca e la sua pena è stata t ...“È un’offesa ai nostri figli e per l’Italia. Vogliamo che il governo e la sindaca di Torino ci accompagnino in Germania. È una barzelletta: ogni volta ci dicono che è l’ultimo ricorso, invece…”. Rosin ...