Roberto Benigni, imbrattata di rosso la sua statua in Toscana (Di giovedì 16 luglio 2020) L’opera si trova a Manciano di Castiglion Fiorentino (Arezzo), paese natale dell'attore e regista. Lo scultore Roggi, autore dell’opera, parla di «atto inqualificabile» Leggi su lastampa

giusconsalvi : RT @VittorioSgarbi: #benigni Chi l’ha imbrattata con la vernice è un coglione. Andava semplicemente abbattuta. - GiorgioJayDee : RT @VittorioSgarbi: #benigni Chi l’ha imbrattata con la vernice è un coglione. Andava semplicemente abbattuta. - leopadanofe : RT @VittorioSgarbi: #benigni Chi l’ha imbrattata con la vernice è un coglione. Andava semplicemente abbattuta. - maatiside : RT @VittorioSgarbi: #benigni Chi l’ha imbrattata con la vernice è un coglione. Andava semplicemente abbattuta. - Cristian_FF_79 : RT @VittorioSgarbi: #benigni Chi l’ha imbrattata con la vernice è un coglione. Andava semplicemente abbattuta. -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Benigni

A Cinecittà World arriva il Drive In: ecco la data ufficiale, i prezzi per i biglietti di ingresso, i film e i posti auto disponibili. NOTIZIA di FABIO FUSCO — 16/07/2020 A Cinecittà World l'estate è ...Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di Arezzo TV ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza Coro ...