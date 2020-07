“Rigore per la Juventus” in spiaggia: il VIDEO sfottò sui bianconeri diventa virale (Di giovedì 16 luglio 2020) L’emergenza Coronavirus ha spaventato tutta Italia, tanto da mettere in dubbio anche le vacanze estive. Il mare rappresenta un posto sicuro, ovviamente seguendo comunque le regole di distanziamento. Spesso, sotto l’ombrellone, si parla di situazioni legate al mondo del calcio, il tema più ricorrente è quello degli errori arbitrali. E quasi sempre viene chiamata in causa la Juventus. Nelle ultime ore sta circolando sul web un VIDEO, un uomo passeggia in riva al mare con la maglia bianconera. I bagnanti cadono a terra, ‘invocando’ il rigore per la Juventus, senza alcun contatto tra le risate dei presenti. In basso ecco il VIDEO che è diventato virale. “Rigore per la Juve”: la scena in spiaggia diventa virale ... Leggi su calcioweb.eu

