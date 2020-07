Ravezzani: “Inter e Juve sotto le attese, ma aspettiamo a giudicarne la stagione” (Di giovedì 16 luglio 2020) La sosta forzata a causa dell’emergenza sanitaria ha indubbiamente mescolato le carte in questo finale di campionato di Serie A che sta riservando numerose sorprese. Inter e Juventus hanno riscontrato alcune difficoltà, facendo piombare critiche sugli allenatori Sarri e Conte. Secondo Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, non è però il caso di essere così severi in questo momento, perchè il bilancio si potrà fare solo al termine della stagione. “Inter e Juve possono essere valutate per la partita, non ancora per la stagione. Questo finale vorticoso fa passare Sarri e Conte per imbecilli il mercoledì e geni la domenica. aspettiamo le Coppe per giudicare. Di certo finora sono stati entrambi sotto le attese” ha ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA, le parole di Fabio #Ravezzani: '#Inter e #Juventus sotto le attese, ma aspettiamo le Coppe per giudicare' - ilcosta72 : @FabRavezzani Ravezzani il solito paraculo ..allora l’Inter ha avuto un calo programmatico per l’Europa Ligue..RUTT… - GiuseppinaInfra : RT @Alex_Zonghetti: @IlProfDaLecce @Alessan54831535 Beh possiamo dire che l’immagine profilo di Ravezzani è direttamente proporzionale alla… - GiuseppinaInfra : @IlProfDaLecce @BullaInterista Ma voi perché guardate un buffone parrucchinato come Ravezzani? Tanto si sa che non… - Alex_Zonghetti : @IlProfDaLecce @Alessan54831535 Beh possiamo dire che l’immagine profilo di Ravezzani è direttamente proporzionale… -

