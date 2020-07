Piena fiducia nel premier. Dall’Europa serve una risposta ambiziosa. Parla l’eurodeputata Pignedoli (M5S): “Basta con l’austerity o non c’è futuro. Sul Mes è in corso un dibattito surreale” (Di giovedì 16 luglio 2020) Transizione verso un’economia sostenibile, incentivi alla digitalizzazione, sostegno a start up e imprese, sburocratizzazione degli investimenti pubblici, riforma della giustizia per attrarre gli investitori stranieri e quella del fisco con il taglio delle tasse. Sono questi gli obiettivi che l’euroParlamentare del Movimento 5 Stelle Sabrina Pignedoli ritiene prioritari da realizzare con i fondi che arriveranno dall’Europa. No a compromessi al ribasso sul Recovery Fund: il premier Conte in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani è stato categorico. Lei pensa che alla fine i “frugali” cederanno? Che aria tira a Bruxelles? “Più che a Bruxelles dove sia Commissione che Parlamento sono in sintonia sul da farsi, bisognerebbe vedere che aria tira a L’Aja, ... Leggi su lanotiziagiornale

