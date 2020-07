Panzerotti fritti ripieni (Di giovedì 16 luglio 2020) Panzerotti fritti ripieni C’è sempre spazio per dei Panzerotti fritti, anche in piena estate e con la prova costume alle porte. Non si può certo rifiutare questa delizia. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 1 kg. di farina 0012 gr. di lievito di birra25 gr. di sale fino2 cucchiaini di zucchero500 ml. di acqua (regolatevi in base alla consistenza dell’impasto)Salsa di pomodoroAglioOlio extravergine d’olivaSale finoPepe nero macinatoProsciutto cottoRicottaSalameMozzarellaFior di latteIniziamo la preparazione preparando l’impasto: sciogliete 12 grammi di lievito nell’acqua tiepida, poi versate il tutto in un contenitore e aggiungete lo zucchero. Aggiungete 750g di farina ed iniziate ad impastare i ... Leggi su termometropolitico

Se siete in due vi costerò solamente 40 euro. Impossibile trovare un altro posto così in città. Inoltre potete trovare una serie di panzerotti fritti e farciti di diversi condimenti.

