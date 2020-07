Palermo, l’assessore al Bilancio D’Agostino si dimette: ora la concessione dello stadio Barbera… (Di giovedì 16 luglio 2020) Una decisione che scuote la giunta comunale, rischia di rompere gli equilibri e complicare l'operatività dell'amministrazione in una fase estremamente delicata per la città di Palermo.Si è dimesso questo pomeriggio l'assessore comunale al Bilancio e Patrimonio, Roberto D'Agostino. Alla base della forte presa di posizione le dichiarazioni piccate del sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando in merito alla spinosa questione legata all'emergenza cimiteri. Considerazioni, quelle del primo cittadino, che suonavano come un ultimatum per l'assessore D'Agostino, chiamato a trovare una pronta ed efficace soluzione in relazione alle 500 bare accatastate al cimitero dei Rotoli ancora in attesa di sepoltura. A questo proposito, l'assessore ormai dimissionario aveva convocato una conferenza stampa sabato scorso, illustrando la ... Leggi su mediagol

LaStampa : A Palermo le bare galleggiano nell’acqua, si dimette l’assessore comunale al Bilancio - VittoriaBishop : RT @LaStampa: A Palermo le bare galleggiano nell’acqua, si dimette l’assessore comunale al Bilancio - FratellidItalia : RT @augustamontarul: Quando avremo rispetto dei morti saremo persone migliori da vive #Palermo - invisiblearabs : RT @LaStampa: A Palermo le bare galleggiano nell’acqua, si dimette l’assessore comunale al Bilancio - JohSogos : RT @LaStampa: La sua poltrona scricchiolava da giorni, agitata dall’insoddisfazione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando che chiedeva a g… -

