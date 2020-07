Palamara, i legali: inutilizzabili le intercettazioni con i renziani Lotti e Ferri (Di giovedì 16 luglio 2020) I legali dell’ex-presidente dell’Anm, Luca Palamara, indagato a Perugia, eccepiscono l’inutilizzabilità di alcune intercettazioni. Motivo: i pm eugubini avrebbero dovuto chiedere, secondo i difensori, un’autorizzazione preventiva alla Camera dei Deputati. Le intercettazioni finite nel mirino dei legali dell’ex-presidente dell’Anm riguardano le conversazioni fra lo stesso Palamara e i parlamentari Cosimo Ferri e Luca Lotti, fedelissimi dell’ex-premier Matteo Renzi. Era la sera dell’8 maggio. E le microspie degli investigatori delegati dai magistrati di Perugia registrarono il colloquio fra Palamara. Ferri e Lotti che discutevano ... Leggi su secoloditalia

PERUGIA - Camicia bianca e completo blu, Luca Palamara, l'ex pm romano e consigliere del Csm indagato per corruzione, è arrivato a piedi al tribunale penale di via XIV Settembre accompagnato dai suoi ..."Le intercettazioni registrate tra Palamara e gli onorevoli Ferri e Lotti nella serata dell’8 maggio all’hotel Champagne non possono essere considerate causali perché Ferri era da mesi nel perimetro d ...