Nubifragio a Palermo: di cerca ancora la coppia dispersa, i corpi non si trovano (Di giovedì 16 luglio 2020) Ieri pomeriggio, dopo il terribile Nubifragio a Palermo, è arrivata anche la notizia della morte di due persone che, a detta dei testimoni, sarebbero rimaste rinchiuse nella loro auto, travolte da acqua e fango. Per tutta la notte sono andate avanti le ricerche mai i corpi delle due persone, al momento, non sono stati ritrovati. La speranza quindi è che questa due persone siano riuscite a mettersi in salvo e che quindi non sia morto nessuno sotto quel sottopasso che in pochi minuti si è riempito di acqua diventando una trappola mortale. A parlare di una coppia in difficoltà, travolta con la macchina dalla furia dell’acqua, sono state diverse persone vicine al sottopasso. Come riporta Palermo Today, anche un camionista ha detto di aver visto l’auto con a ... Leggi su ultimenotizieflash

