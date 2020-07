Nike e Roma, accordo concluso: i giallorossi in cerca di sponsor tecnico (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma e Nike si dicono addio dopo la collaborazione nata nel 2013. La scadenza del contratto originariamente prevista per il 2024 è stato quindi anticipata. La società giallorossa e l’azienda americana hanno comunque trovato un accordo per la stagione 2020/21, durante la quale la Nike fornirà tutto il materiale in esclusiva al club: dalle maglie da gioco al vestiario per tutti i giorni. La decisione di interrompere prematuramente il contratto è stata annunciata nel comunicato finanziario: “A.S. Roma S.p.A., SOCCER S.a.s. di Brand Management Srl, (di seguito, la “Società”) e Nike European Operations Netherlands NV (di seguito, “Nike”) annunciano che l’accordo di partnership e di ... Leggi su italiasera

OfficialASRoma : #ASRoma e Nike risolvono l’accordo di partnership. Leggi la notizia ?? - DiMarzio : La #AsRoma e la #Nike si separano - SkySport : La Roma e la Nike si separano - infoitsport : Roma e Nike, fine d'un matrimonio che non ha mai convinto Pallotta - infoitsport : Roma, l’accordo con Nike non piaceva a Pallotta: ecco i motivi della separazione -