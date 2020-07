Maturità 2020, nell’anno della pandemia voti alti e tutti promossi: a Sud i prof più “generosi” (Di giovedì 16 luglio 2020) tutti promossi e con voti sempre più alti rispetto agli anni precedenti. La maturità 2020 si è chiusa in gloria per gli studenti, con professori generosi che hanno assegnato il massimo (100) nel 9,9% dei casi, contro il 5,6% dello scorso anno. Inoltre i docenti hanno dato la lode a 12.129 ragazzi ovvero al 2,6% del totale dei candidati. Nel 2019 sono state 7.513, pari all’1,5% sul totale dei diplomati. A dare il quadro dell’andamento degli esami è il ministero dell’Istruzione che oggi ha pubblicato i risultati relativi all’esame di Stato che si è appena concluso. Un esame diverso quest’anno visto che a seguito dell’emergenza sanitaria è stata mantenuta la sola prova orale, che si è svolta in presenza e ... Leggi su ilfattoquotidiano

