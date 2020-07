Mattarella sferza il Csm: rinnovatevi (Di giovedì 16 luglio 2020) Anna Maria Greco Curzio nominato Presidente di Cassazione al posto di Mammone È Pietro Curzio il primo magistrato d'Italia. Nel sontuoso salone delle Feste del Quirinale, e non a Palazzo de' Marescialli come al solito, Sergio Mattarella presiede il primo plenum del Csm ai tempi del Covid, tra mascherine e divisori in plexiglass sul grande tavolo rettangolare. Solo uno non alza la mano, al momento della votazione, ed è il laico della Lega Stefano Cavanna, mentre sono assenti per motivi personali i due consiglieri del M5s, Fulvio Gigliotti e Alberto Maria Benedetti, che però con un messaggio condividono la scelta. Una quasi unanimità per la nomina del Primo Presidente della Cassazione, che conferma la proposta della commissione dell'alto esponente di Magistratura democratica. Ha prevalso su Margherita Cassano di Magistratura ... Leggi su ilgiornale

