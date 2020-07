Lecce, piove sul bagnato: Deiola finisce la stagione. Liverani con la rosa decimata (Di giovedì 16 luglio 2020) Brutte notizie in casa Lecce: Fabio Liverani deve rinunciare anche ad Alessandro Deiola. Il giocatore, arrivato in prestito dal Cagliari, dovrà essere operato per i problemi che lo perseguitano al ginocchio.Il centrocampista era stato di grande aiuto alla squadra salentina che sta combattendo per rimanere in Serie A. Adesso, con soli 29 punti in classifica e una rosa ridotta all'osso per via dei tanti problemi fisici, la permanenza nella massima serie sembra più difficile.Lecce: Deiola out. Anche Calderoni si fermacaption id="attachment 926537" align="alignnone" width="594" Lecce Deiola (getty images)/caption"Il calciatore Alessandro Deiola, vista la persistenza della sintomatologia dolorosa del ginocchio ... Leggi su itasportpress

